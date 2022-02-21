Москва, 21 февраля 2022, 19:00 — REGNUM Донецкую и Луганскую народные республики надо признать в тех границах, в которых они были до оккупации украинскими боевиками, заявил 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ глава МВД России Владимир Колокольцев.
По его словам, признавать ДНР и ЛНР надо однозначно.
«Однозначно необходимо признавать эти республики. Но я бы хотел внести поправку — признавать в тех границах административных, в которых эти республики и их народы находились до оккупации вооруженными силами Украины. Именно от Мариуполя — и заканчивая историческим границами», — уточнил глава МВД России.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что окончательное решение по вопросу официального признания республик Донбасса будет принято 21 февраля.
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