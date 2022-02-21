Калуга, , 19:00 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил сегодня, 21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, памятную медаль «80 лет освобождения Калуги» ветерану Великой Отечественной войны Николаю Фролову. 25 февраля Николаю Ивановичу исполнится 97 лет.

Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны Пресс-служба Городской думы Калуги

«Я помню декабрь 1941 года, когда после освобождения Калуги в нашу деревню пришли красноармейцы и спросили нас: есть ли немцы в деревне? Немцев у нас не было, они не останавливались на отдых в деревнях рядом с лесом, боялись партизан, — рассказал Николай Иванович. — Вскоре после этого в армию призвали моего отца, а затем и я был призван в армию и попал на фронт».

В одном из боёв Николай Иванович был тяжело ранен, шесть месяцев находился на лечении в госпитале. После войны он вместе с семьей жил в Калуге, работал на Калужском радиоламповом заводе. После выхода на пенсию переехал к дочери в Воротынск.

«Поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества, ветераны Великой Отечественной войны как никто другой заслуживают этого высокого звания. В тяжелейших условиях вы проявили беспримерную отвагу и героизм, отстояли свободу нашей Родины», — обратился к ветерану Юрий Моисеев.

Юрий Моисеев пожелал Николаю Фролову крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил медаль и подарки к празднику.