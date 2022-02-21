Москва, , 18:59 — REGNUM Банк России повысил свой прогноз инфляции в стране в I квартале 2022 года до 8,5% в годовом выражении. Об этом сообщается в опубликованном 21 февраля докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что прогноз повышен «с учётом фактических данных за IV квартал 2021 года и январь 2022 года и предположения о сохраняющейся инерционности ценовых процессов», а также «с учётом произошедшего в ноябре-январе ослабления курса рубля и более высокой, чем ожидалось ранее, экономической активности».

Напомнми, ранее Банк России повысил свой прогноз по инфляции в 2022 году с прежних 4−4,5% до 5−6%. Возвращения инфляции к целевому показателю 4% регулятор ожидает к середине 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки