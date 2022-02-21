Курск, , 18:56 — REGNUM В Курск 21 февраля прибыли ещё 525 граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, беженцев разместили в санаториях, домах-интернатах, оздоровительных центрах и гостиницах.

Прибытие беженцев из ДНР и ЛНР в Курскую область Пресс-служба администрации Курской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

Всего за два дня в регион прибыли 1 тыс. 524 человека, из них 840 детей. Людей обеспечивают горячим питанием, медицинской помощью, проводится тестирование на коронавирус.

Все прибывших поставят на миграционный учет. Готовятся документы для предоставления им единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей. Помощь с оформлением переселенцам будут оказывать органы социальной защиты по месту размещения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске собирают гуманитарную помощь для беженцев из ЛНР и ДНР