Москва, , 19:53 — REGNUM Российский рэпер Слава КПСС (Вячеслав Машнов) организовал собственную похоронную церемонию во время трансляции. Соответствующая информация появилась на странице артиста в Instagram 21 февраля.

Рэпер Слава КПСС Okras

В рамках перформанса музыкант попытался собрать 100 тыс. рублей в качестве донатов. Примечательно, что единственным пожертвованием отметился музыкант Замай (Андрей Замай).

Ранее Слава КПСС опубликовал двойной сингл «Две девочки». Релиз был представлен под псевдонимом Валентин Дядька.

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