Москва, , 18:55 — REGNUM Банк России по-прежнему допускает возможность дальнейшего повышения ключевой процентной ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в опубликованном 21 февраля докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — указывается в материале.

В Центробанке отмечают, что в ближайшие два года для возвращения инфляции к целевому показателю в 4% может потребоваться более жёсткая денежно-кредитная политика, чем предполагалось ранее.

Напомним, 11 февраля Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых. Ближайшее заседание совета директоров регулятора, на котором может быть рассмотрен вопрос о её дальнейшем повышении, запланировано на 18 марта.

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