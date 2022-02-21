София, , 18:55 — REGNUM Патрульные полицейские в столице Болгарии задержали местного жителя, переносившего в хозяйственной сумке крупную партию сильнодействующих наркотических веществ. Об этом 21 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

Нет наркотикам ElIndignado653

Согласно официальной информации, в ручной клади 44-летнего мужчины было обнаружено около килограмма наркотиков, несколько доз других препаратов изъяты в ходе обыска на его квартире. На данный момент задержанный гражданин отказывается сотрудничать с правоохранительными органами.

Ведется следствие. Если вина указанного мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.

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