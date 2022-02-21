София, 21 февраля, 2022, 18:55 — ИА Регнум. Патрульные полицейские в столице Болгарии задержали местного жителя, переносившего в хозяйственной сумке крупную партию сильнодействующих наркотических веществ. Об этом 21 февраля сообщает софийская газета «24 часа».

ElIndignado653 Нет наркотикам

Согласно официальной информации, в ручной клади 44-летнего мужчины было обнаружено около килограмма наркотиков, несколько доз других препаратов изъяты в ходе обыска на его квартире. На данный момент задержанный гражданин отказывается сотрудничать с правоохранительными органами.

Ведется следствие. Если вина указанного мужчины будет доказана, ему грозит до трех лет лишения свободы.