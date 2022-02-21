Москва, 21 февраля, 2022, 18:52 — ИА Регнум. В рамках работы объединенного штаба #МыВместе Российский Красный Крест (РКК) начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев с территории Юго-Востока Украины, сообщил Председатель РКК Павел Савчук.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Счет #МыВместе для сбора пожертвований открыт на сайте мывместе.рф.

Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры клубов МЫВМЕСТЕ, ресурсных добровольческих центров, Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодежки ОНФ», представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и других добровольческих объединений. Волонтерский штаб #МыВместе работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, в том числе из других регионов, встрече беженцев с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки. По последним данным МЧС РФ, на утро 21 февраля около 61 тысячи жителей Донбасса прибыли в Россию после начала эвакуации.

«Мы получаем обращения граждан с предложением оказать помощь вынужденным переселенцам. Люди готовы помогать, поэтому сегодня в рамках работы объединенного штаба #МыВместе мы открыли специальный счет для сбора пожертвований, — сказал Председатель РКК Павел Савчук, — Ростовская область первой начала принимать эвакуируемых людей, количество беженцев здесь наибольшее — поэтому собранные средства будут направлены на помощь в этом регионе. Но помогать и размещать у себя беженцев готовы и другие субъекты РФ. Получаемую помощь, при запросе, мы готовы будем распределять и на другие регионы, чтобы никто не остался без поддержки».

«Ростовская область принимает сейчас большое число вынужденных переселенцев с юго-востока Украины. Рядовые граждане и общественные организации активно помогают прибывшим к нам людям. Я благодарю многочисленных волонтёров и всех неравнодушных. На Дону всегда протягивали руку помощи всем, кто в этом нуждался. С готовностью делаем это и сейчас. И я уверен, мы обязательно все вместе справимся с этой бедой», — отметил губернатор Ростовской области ВасилийГолубев.

Отчет о расходовании средств будет размещаться публично ежемесячно на сайте Российского Красного Креста. Мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе. Собранные средства будут направленные на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) начали массовую эвакуацию жителей своих территорий в Россию (Ростовская область). В Ростовской области создаются пункты питания и проживания для эвакуируемых.

Напомним, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК — предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России РКК осуществляет свою деятельность в 84 регионах.