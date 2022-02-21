Москва, 21 февраля, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Банк России ожидает роста ВВП стран в I квартале 2022 года на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном 21 февраля докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Темп роста ВВП в I квартале 2022 года составит 5,5% в годовом выражении», — говорится в материале.

Центробанк также подтвердил свою оценку роста ВВП России по итогам 2021 года, согласно которой он составил 4,7%.