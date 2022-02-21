Тюмень, , 18:50 — REGNUM В Тюмени завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму в 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Финансовая пирамида Admkrai.krasnodar.ru

Летом 2020 года два молодых человека 1990 и 1994 годов рождения из Ленинградской области решили организовать подложный кооператив для привлечения средств пайщиков, который якобы занимается инвестированием в медицину и фармакологию. Средства пайщикам возвращать обвиняемые изначально, по версии следствия, не собирались.

Для реализации мошеннической схемы они приехали в Тюмень, так как по их представлениям у тюменцев сравнительно высокий уровень жизни. Здесь злоумышленники наняли нескольких сотрудников для ведения бухгалтерии и привлечения клиентов. Кстати, работники были уверены, что устраиваются в обычную фирму. Обвиняемые провели для менеджеров обучение, в рамках которого проинструктировали, как вести диалог с потенциальными пайщиками, которым нужно обещать возврат их инвестиций с процентами, выше банковских.

Отмечается, что с виду деятельность жителей Ленинградской области выглядела вполне легально. Заключались договоры с клиентами, вклады якобы страховались. Иногда даже производились выплаты клиентам. То есть была запущена схема финансовой пирамиды.

Кооператив привлёк за полгода работы свыше 15 млн рублей от 37 клиентов. В марте 2021 года преступная деятельность финансовой пирамиды была раскрыта и пресечена сотрудниками полиции. Организаторов задержали в Санкт-Петербурге и заключили под стражу. Их обвиняют по ч.4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.