Париж, , 18:49 — REGNUM 72-летний французский специалист Арсен Венгер, занимавший пост главного тренера лондонского «Арсенала» в период с 1996 по 2018 годы, может стать спортивным директором «Пари Сен-Жермена».

Арсен Венгер Ronnie Macdonald

Как утверждает портал Footmercato, бывший главный тренер «канониров» может сменить Леонардо на данной должности.

После 25-ти туров французской Лиги 1 2021/22 «Пари Сен-Жермен», одержав восемнадцать побед и набрав 59 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата. 26 февраля «ПСЖ» в матче 26-го тура примет «Сент-Этьен».

Арсен Венгер объявил о своем уходе с поста главного тренера «Арсенала» 20 апреля 2018 года. После завершения сезона 2017/18 Венгер покинул клуб.