Ростов-на-Дону, , 18:46 — REGNUM Жительница Донбасса Ольга Лагутина, оказавшаяся в числе граждан, вынужденных покинуть свой дом, рассказала, как в 2014 году вместе с земляками пряталась в бомбоубежищах.

Пункт приема гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. Симферополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

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Женщина с дочерью, зятем и маленьким внуком приют нашли в Ростовской области — в пункте временного размещения, расположенный в бывшем общежитии Донского государственного технического университета в Шахтах.

«Прошлый раз в 2014 году мы пересидели в бомбоубежищах, а сейчас из-за ребёнка решили уехать. Поехали своим ходом. Почти сутки добирались. Приютили нас на ночь неравнодушные люди, потом они же помогли утроиться в ПВР. Здесь нас очень радушно встретили. Заботливые, внимательные. В первую очередь нас всех накормили, потому что мы были голодные и уставшие. Сейчас помогли оформить документы на выплату», — поделилась Лагутина с журналистами.

ИА REGNUM сообщало, что с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыли почти 61 тыс. человек. В Ростовской области остались более 6 тыс. мирных граждан ЛДНР. Продолжается отправка беженцев из Донбасса в другие российские регионы.