Москва, , 18:44 — REGNUM Сегодня будут признаны ЛНР и ДНР, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Вячеслав Никонов Government.ru

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«Сегодня будут признаны два новых государства… Сегодня свершится то, что свершится, естественно на Западе это не признают», — сказал Никонов в эфире телеканала «Россия 24».

Битва за Украину, которая началось более 1000 лет назад, будет продолжаться, убежден парламентарий.

По мнению Никонова, за признанием ЛНР и ДНР последуют договор о дружбе и сотрудничестве, о всеобъемлющем взаимодействии, «будут и военные статьи».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что решение по вопросу признания ЛНР и ДНР будет принято сегодня, 21 февраля.