Лестер, Великобритания, , 18:42 — REGNUM 29-летний опорный полузащитник «Лестер Сити» и сборной Сенегала по футболу Нампали Менди входит в сферу интересов московского ЦСКА. Об этом 21 февраля сообщил журналист Игнасио Генуарди в своем Twitter-аккаунте.

Баннер футбольного клуба «Лестер» fourthandfifteen

Менди выступает за «Лестер Сити» с 3 июля 2016 года после перехода из французской «Ниццы» за 15,5 миллиона евро. На данный момент transfermarkt оценивает сенегальского футболиста в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Нампали Менди принял участие лишь в одном матче за «лис» в рамках Кубка Английской Лиги 2021/22. В составе сборной Сенегала Менди стал победителем Кубка Африканских Наций.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал с «Эвертоном» аренду 26-летнего ивуарийского полузащитника Жана-Филиппа Гбамена. Арендное соглашение, в которое не включена опция выкупа футболиста «красно-синими», рассчитано до конца сезона.