Москва, 21 февраля 2022, 18:47 — REGNUM Российский рэпер Bumble Beezy (Антон Ватлин) выпустил трек под названием «Только Мой». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 21 февраля.
В песне её автор рассуждает о собственных творческих навыках и успехе. Ожидается, что «Только Мой» войдёт в будущий альбом исполнителя.
Ранее Bumble Beezy опубликовал композицию под названием «Сколько раз?». Сама работа была выпущена артистом под псевдонимом Кровь из носа.
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