Москва, , 18:47 — REGNUM Российский рэпер Bumble Beezy (Антон Ватлин) выпустил трек под названием «Только Мой». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 21 февраля.

Bumble Beezy Скриншот YouTube

В песне её автор рассуждает о собственных творческих навыках и успехе. Ожидается, что «Только Мой» войдёт в будущий альбом исполнителя.

Ранее Bumble Beezy опубликовал композицию под названием «Сколько раз?». Сама работа была выпущена артистом под псевдонимом Кровь из носа.

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