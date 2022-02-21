Москва, 21 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Российский рэпер Bumble Beezy (Антон Ватлин) выпустил трек под названием «Только Мой». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 21 февраля.

Скриншот YouTube Bumble Beezy

В песне её автор рассуждает о собственных творческих навыках и успехе. Ожидается, что «Только Мой» войдёт в будущий альбом исполнителя.

Ранее Bumble Beezy опубликовал композицию под названием «Сколько раз?». Сама работа была выпущена артистом под псевдонимом Кровь из носа.