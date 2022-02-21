Москва, , 18:39 — REGNUM Западные спецслужбы вербуют «добровольцев» для участия в украинской карательной операции против народа Донбасса, сообщает пресс-служба СВР России в официальном заявлении, опубликованном 21 февраля.

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По данным Службы внешней разведки, таким желающим предлагается от двух до трёх тысяч долларов в месяц. На сегодняшний день на предложение откликнулось не менее одной тысячи потенциальных боевиков.

«Имеются сведения о том, что такая работа ведется в регионе Западных Балкан, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, Албании, Косово. Здесь так называемым добровольцам, желающим принять участие в карательной операции Киева в Донбассе, предлагают от двух до трех тысяч долларов в месяц. К настоящему моменту на это «щедрое предложение» откликнулись не менее тысячи человек», — указано в заявлении СВР.

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