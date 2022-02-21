Севилья, Испания, 21 февраля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Express, 23-летний центральный защитник «Севильи» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде отказался подписывать контракт с «Барселоной» ради перехода в лондонский «Челси».

Adrien33000 Жюль Кунде

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в двадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей в матче с мадридским «Атлетико». Также защитник получил две желтые и две красные карточки.

Жюль Кунде выступает за «Севилью» с 3 июля 2019 года после перехода из французского «Бордо» за 25 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста национальной сборной Франции, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Соглашение Кунде с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.