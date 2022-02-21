Москва, , 18:38 — REGNUM России необходимо признать ЛНР и ДНР, но предварительно следует довести позицию до Запад, заявил 21 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

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«Необходимо, конечно, довести нашу позицию, если хотите, катализировать её, и в случае если подвижек никаких не будет, признавать ЛНР и ДНР», — сказал он на заседании Совбеза РФ.

При этом Мишустин рассказал о готовности правительства к возможной реакции Запада на признание республик, и отметил при этом положительную роль этогодля импортозамещения и достижения национальных целей.

«Нам необходимо на сегодняшний день обострять эту ситуацию, идти в неё, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением и выполнить национальные цели», — заявил глава правительства.