21 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:56 — REGNUM Информация о том, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины, в результате чего было ликвидировано пять украинских силовиков, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина переходит границу: бои в Донбассе и эвакуация — трансляция»

»Страшно видеть, как Украина сама встаёт на табуретку и затягивает узел на своей шее. Страшно это видеть, но это её право», — написала Анна П.

Многие пользователи пришли к выводу, что нельзя допускать того, чтобы территорию Российской Федерации беспрепятственно пересекали военнослужащие соседней страны.

«Молодцы! Так держать и дальше! Бить укронацистов нещадно!» — пишет Ольга К.

Некоторые комментаторы отмечают, что своей дерзкой вылазкой на российскую территорию Украина, по сути, объявила России войну.

«Это уже объявление войны! Сначала обстреляли территорию России, теперь своими войсками зашли. Понятно, что только провоцируют, но почему мы должны уже такое терпеть? Нельзя, надо наказывать, причём жёстко!» — считает Николай В.

Солдаты ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Часть людей не понимает, как украинские военные осмелились совершить такую самоубийственную вылазку на российскую территорию.

«А на кой чёрт украинцам надо было на российскую территорию вводить? Они же с ДНР и ЛНР воюют!» — интересуется Валерий П.

«Прямо вот так одновременно, на двух БМП решили ворваться на российскую территорию? Какой-то откровенно самоубийственный шаг, не находите? Мне кажется, что это слишком смелая попытка», — поделился своим мнением Andrei M.

Ряд пользователей указывает на то, что ВСУ использует диверсантов на территории Луганской и Донецкой Народных Республик, а чтобы вернуть их обратно, для этого и были вызваны данные боевые машины пехоты.

«Очевидно, что укры хотели обойти оборону ЛНР и ДНР с тыла. Вот только они не рассчитывали, что российские пограничники спокойно на такую наглость смотреть не станут. Дали теперь понять, что ни одного бандеровца на территории России не будет», — отмечает Ринат А.

Пограничник Максим Цуканов © ИА Красная Весна

Отдельные комментаторы отмечают, что это всё могла быть антироссийская провокация, чтобы вынудить Российскую Федерацию на ответные военные действия.

«ВСУ провоцируют Россию на ответную агрессию. Вот и получили достойный ответ. Сожгли интервентов, как брёвна в печке», — написал Павел Н.

Нашлись и те, кто уверены, что Россия сделала всё, чтобы отговорить Украину от самоубийственной войны в Донбассе, но Запад будет стоять на своём и не отдаст первенство в информационном поле в руки Российской Федерации.

«Всё правильно сделали. В Донбасс официально Россия пока не лезет, но на нашей территории нацистам гулять не позволим. Видимо, ранее был приказ на уничтожение, в случае чего. Ну, мы же их предупреждали. Кто услышал, тот услышал, а кто не услышал, — это не наши проблемы», — пишет Геннадий Г.

«Сейчас весь мир завоет о том, какие бедные украинцы и какие злые русские. Потом заявят, что эти диверсионные группы оборонялись от русских, либо же просто заблудились в лесу. Катались на своём БМП, грибы зимой собирали, а тут вдруг откуда ни возьмись напрыгнули российские пограничники и кровожадно убили украинцев», — предполагает Андрей Д.

Напомним, 21 февраля пресс-служба Южного военного округа Министерства обороны Российской Федерации сообщила о том, что российские военные и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с территории Украины. Отмечается, что на территорию России недалеко от зоны конфликта в Донбассе заехало две БМП украинских военных, которые были уничтожены, в результате чего было ликвидировано пять силовиков Украины.