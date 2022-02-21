Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Американский актёр Роберт Паттинсон рассказал о том, как он готовился к съёмкам в фильме «Бэтмен» Метта Ривза. Об этом 21 февраля пишет Elle Girl.

Роберт Паттинсон (сс) Gage Skidmore

По словам Паттинсона, он хотел сделать главного героя «особенным», поэтому решил говорить шепотом. «Я пытался говорить так в течение первых двух недель. Получилось ужасно, меня попросили так не делать», — признался он.

Артист также рассказал, что для постановки сцен боя он смотрел документальные фильмы о животных, как и его коллега Зои Кравиц, играющая Женщину-кошку. «Я разговаривал с Зои, и она рассказала, что для координации своих движений она смотрела видео драк больших кошек. Я же решил посмотреть, как дерутся летучие мыши», — поделился Паттинсон.

ИА REGNUM напоминает, что премьера кинокомикса «Бэтмен» состоится 2 марта 2022 года. Помимо Роберта Паттинсона и Зои Кравиц в фильме сыграют Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррел, Джеффри Райт и другие известные актёры.

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