Роберт Паттинсон смотрел драки летучих мышей для роли Бэтмена
Вашингтон, 21 февраля, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Американский актёр Роберт Паттинсон рассказал о том, как он готовился к съёмкам в фильме «Бэтмен» Метта Ривза. Об этом 21 февраля пишет Elle Girl.
По словам Паттинсона, он хотел сделать главного героя «особенным», поэтому решил говорить шепотом. «Я пытался говорить так в течение первых двух недель. Получилось ужасно, меня попросили так не делать», — признался он.
Артист также рассказал, что для постановки сцен боя он смотрел документальные фильмы о животных, как и его коллега Зои Кравиц, играющая Женщину-кошку. «Я разговаривал с Зои, и она рассказала, что для координации своих движений она смотрела видео драк больших кошек. Я же решил посмотреть, как дерутся летучие мыши», — поделился Паттинсон.
ИА REGNUM напоминает, что премьера кинокомикса «Бэтмен» состоится 2 марта 2022 года. Помимо Роберта Паттинсона и Зои Кравиц в фильме сыграют Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррел, Джеффри Райт и другие известные актёры.