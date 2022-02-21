Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Полиция Атланты, США, пытается переломить тенденцию роста числа насильственных преступлений, которая сохраняется с 2021 года, сообщает Fox News.

Полиция США Elvert Barnes

В прошлом году Атланта побила 30-летний рекорд по количеству совершенных убийств — 158 убийств. В 2020 году было совершено 157 убийств, а в 2019 — 99.

За первые месяцы 2022 года число убийств выросло на 43% по сравнению с 2021 годом. За два месяца полиция зафиксировала 20 убийств по сравнению с 14 в прошлом году.

Число случаев изнасилования увеличилось на 236%: с начала года было зарегистрировано уже 37 изнасилований по сравнению с 11 в 2021 году.

Напомним, что официальные данные за последние четыре десятилетия касательно числа убийств, совершенных полицейскими в Америке, были занижены более чем наполовину, согласно исследованию ученых из Университета Вашингтона, которое выявило отсутствие надежного национального учета.