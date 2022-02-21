Москва, , 18:47 — REGNUM Российский певец Филипп Киркоров поругался со съёмочной группой во время записи шоу «Маска». Соответствующей информацией поделилась «Киноафиша» 21 февраля.

Филипп Киркоров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как стало известно, исполнитель приехал на съёмки телепередачи вместе со своими детьми, которым вскоре после старта рабочего процесса захотелось есть. Организаторы съёмок не сумели оперативно покормить наследников Киркорова, вследствие чего тот пригрозил уйти из программы. Однако вскоре конфликт был улажен, а запись выпуска продолжилась.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоялась 13 февраля 2022 года на телеканале НТВ. Одним из членов жюри проекта является Филипп Киркоров.

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