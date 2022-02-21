Москва, 21 февраля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Российский певец Филипп Киркоров поругался со съёмочной группой во время записи шоу «Маска». Соответствующей информацией поделилась «Киноафиша» 21 февраля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Филипп Киркоров

Как стало известно, исполнитель приехал на съёмки телепередачи вместе со своими детьми, которым вскоре после старта рабочего процесса захотелось есть. Организаторы съёмок не сумели оперативно покормить наследников Киркорова, вследствие чего тот пригрозил уйти из программы. Однако вскоре конфликт был улажен, а запись выпуска продолжилась.

Напомним, что премьера третьего сезона шоу «Маска» состоялась 13 февраля 2022 года на телеканале НТВ. Одним из членов жюри проекта является Филипп Киркоров.