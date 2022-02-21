Москва, , 18:24 — REGNUM Российское правительство давно проработало экономические риски, которые могут возникнуть после признания ЛНР и ДНР Москвой, заявил 21 февраля на заседании Совета безопасности РФ председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин Government.ru

По его словам, кабинет министров уже давно проводит подготовку к такому решению и правительство готово к экономическим последствиям.

Глава правительства отметил, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорном процессе по реализации Минских соглашений.

Читайте ранее в этом сюжете: Козак ответил Путину, что Киев не хочет возвращения Донбасса