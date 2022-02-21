Ташкент, , 18:22 — REGNUM Чиланзарский суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор по административному делу в отношении генерального директора Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова.

Штраф Fas.gov.ru

Об этом сообщает Газета. уз со с ссылкой на пресс-службу судов столицы.

Абдухаликову выписан штраф в размере 30 базовых расчётных величин (8,1 млн сумов, один оллар равен 10 800 сумов) за нарушение законодательства о государственных закупках, а также по факту аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок.

Также сообщается, что в начале февраля Абдухаликов покинул пост председателя правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана.

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