Суд оштрафовал главу «Узбеккино» за «конфликт интересов»
Ташкент, 21 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Чиланзарский суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор по административному делу в отношении генерального директора Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова.
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Штраф
Об этом сообщает Газета. уз со с ссылкой на пресс-службу судов столицы.
Абдухаликову выписан штраф в размере 30 базовых расчётных величин (8,1 млн сумов, один оллар равен 10 800 сумов) за нарушение законодательства о государственных закупках, а также по факту аффилированности и конфликте интересов в процессе госзакупок.
Также сообщается, что в начале февраля Абдухаликов покинул пост председателя правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана.