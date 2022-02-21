Бухарест, 21 февраля, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Правительство Румынии соберется 21 февраля на экстренное заседание по вопросу снижения основных цен на энергоносители в стране. Об этом 21 февраля сообщает бухарестское издание Romania Libera.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

Согласно официальной информации, в ходе мероприятия члены румынского правительства планируют выработать единый механизм поддержки энергетической отрасли, одновременно выделив льготы на погашение долгов за электричество, газ и отопления для нескольких миллионов частных хозяйств Румынии.

«Если мы сейчас не займемся вопросами ценового регулирования, уже завтра всех нас ждет общественно-политический кризис», — резюмировал румынский премьер-министр Николае Чукэ.

Напомним, ранее из-за бюрократических ошибок и проволочек абсолютное большинство рядовых потребителей и даже крупных предприятий по всей Румынии получили астрономические счета за потребленную энергию. В то же время соответствующие реальные тарифы в стране растут ежедневно.