Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Американский хип-хоп-артист Conway The Machine (Демонд Прайс) покинул лейбл Griselda Records. Информацию об этом предоставило издание The Flow 21 февраля.

Conway The Machine Скриншот YouTube

По словам музыканта, он выполнил все контрактные обязательства и теперь хочет заняться независимой деятельностью, однако не исключает своего возвращения в состав лейбла в будущем. Примечательно, что сооснователем Griselda Records является сам Conway The Machine.

Ранее Conway The Machine анонсировал свой новый альбом God Don't Make Mistakes. Премьера пластинки запланирована на 25 февраля 2022 года.

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