Кострома, 21 февраля, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Сроки доработки проектно-сметной документации на строительство нового роддома в Костроме перенесены на 1 июня 2022 года. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Проект нового родильного дома в Костроме

Напомним, ранее администрация заключила контракт на разработку документа до 18 февраля 2022 года. Подрядчик — компания «Старый кремль» из Уфы выполнила работы в срок. Однако, департаменты здравоохранения, социальной защиты населения и губернатор региона Сергей Ситников пришли к выводу, что проект необходимо доработать.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM представители заказчика — государственной организации «Облстройзаказчик», организации поручили увеличить количество койко-мест до 170, а также пересмотреть расположение служб роддома. По предварительным подсчётам, стоимость строительства составит 5 млрд рублей. Окончательная цифра будет определена после проверки сметы в ГАУ «Костромагосэкспертиза».

Получить большую часть средств на реализацию проекта регион надеется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Планируется, что строительство начнётся в 2024 и завершится в 2026 году.

Справка: в Костроме имеется два места для приёма беременных женщин — роддом No1 на проспекте Мира и перинатальный центр областной больницы. Гинекологическое отделение первого из них находится в бывшем здании духовного училища, построенного в 1894 году. Помещение находится в неудовлетворительном состоянии и плохо приспособлено для санитарной обработки. Кроме этого, в области нет стационара для женщин с высокими рисками неблагоприятного протекания беременности. Таких рожениц сейчас направляют в Иваново, Ярославль и Москву. В случае, если роддом построят, эта проблема будет решена.