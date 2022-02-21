Москва, , 18:14 — REGNUM В течение восьми лет Россия была настроена максимально конструктивно в отношении к Украине. Об этом 21 февраля заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Нас называют агрессором, а мы ни разу не заявили о санкциях против Украины. Мы и Белоруссия по-прежнему поставляем туда электроэнергию, бензин, которым заправляют танки, которые идут на границу с Донецкой и Луганской республикой. Мы поставляем газ и много чего другого», — заявила Матвиенко.

«На мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя. Нужно принимать решение», — указала она.