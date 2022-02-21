Бишкек, 21 февраля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Мэрия столицы Киргизии планирует снизить тариф на проезд в общественном транспорте для учащихся в школах Бишкека детей и подростков. Об этом заявил мэр Айбек Джунушалиев на заседании профильного парламентского комитета сегодня, 21 февраля.

KK70088 Троллейбус в Бишкеке

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По словам градоначальника, сейчас школьники платят за проезд в автобусах и троллейбусах по 11 сомов (около 10 рублей), а в маршрутках — по 15 сомов (13,5 рубля).

«Муниципалитет ведёт работу по снижению тарифов до 10 сомов (9 рублей). В ближайший месяц-два мы внесем соответствующее предложение на рассмотрение Бишкекского городского парламента», — резюмировал глава столичного муниципалитета.

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