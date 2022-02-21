Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Концертный зал «Мюзик-холла» появится в Санкт-Петербурге в здании церкви Иисуса Христа. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Екатерина Борисова Wikimedia Commons Здание англиканской церкви Иисуса Христа в Петербурге

Ведомство подтвердило достоверность подсчета сметы на проведение работ по сохранению здания бывшей англиканской церкви Иисуса Христа, входящего в перечень культурных объектов Петербурга.

Изначально особняк принадлежал первому фельдмаршалу России Борису Шереметьеву, однако потом земля была выкуплена у графа британскими негоциантами, образовавшими в Петербурге свою диаспору. Они переделали особняк под церковь.

На сегодняшний день здание бывшей церкви принадлежит театру «Мюзик-холл». После того, как оно будет обустроено под нужды культурной организации, центральный зал будет использован для проведения концертов классической музыки.

Ранее Главгосэкспертиза уже дала положительный ответ на проведение работ по реконструкции здания, общая площадь которого составляет 2 366 кв. м. Планируется усилить основание фундамента, провести ремонт стен, потолков и кровли здания.