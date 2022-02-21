Москва, , 18:07 — REGNUM Возвращать республики Донбасса в свой состав Украина не хочет, что бы ни говорили в Киеве, заявил 21 февраля замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на заседании СБ России.

Дмитрий Козак Yalta-forum.com

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Отвечая на вопрос президента России Владимира Путина, будут ли власти Украины выполнять Минские соглашения, Козак сказал:

«При обычном развитии событий — не будут. Не будут никогда. Я ещё раз повторю: очевидно, что они не хотят — ни по Минску, ни без Минска, — не хотят возвращать Донбасс в состав Украины».

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