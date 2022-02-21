Москва, 21 февраля 2022, 18:04 — REGNUM Против ЛНР и ДНР Украина сосредоточила более 59 тыс. своих военных, заявил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что сосредоточение украинской военной группировки происходит вопреки соглашениям по мерам безопасности.

«В общей сложности 59,3 тыс. военнослужащих, которые сосредоточены у границ ЛНР и ДНР. В результате наших переговоров по выполнению мер безопасности войска и тяжелая техника должны были быть отведены от линии соприкосновения на дальность того самого выстрела, чтобы это не достигало населенных пунктов. Сегодня мы наблюдаем возвращение этой техники на прежние позиции», — рассказал Сергей Шойгу.

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