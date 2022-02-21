Москва, , 18:18 — REGNUM Российский рэпер Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) показал своё новое приобретение в виде дорогостоящего автомобиля. Соответствующий пост появился на странице музыканта в Instagram 21 февраля.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

https://www.instagram.com/p/CaPUsrNLm8d/

Так, автопарк артиста пополнился Bentley Continental GT, общая стоимость которого составляет 20 млн рублей. Примечательно, что эту покупку Моргенштерн сделал в свой день рождения.

Напомним, что в ноябре 2021 года стало известно о том, что Моргенштерн тайно уехал из России из-за обвинений в продаже наркотиков. В настоящее время рэпер пребывает на территории ОАЭ.

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