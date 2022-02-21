Воронеж, , 18:03 — REGNUM Власти Воронежской области не исключают создания новых мест для приёма беженцев из Донецкой и Луганской областей, однако школы и детсады задействовать не будут. Об этом 21 февраля в телеграмм-канале написал губернатор Александр Гусев. Он лично встретился с беженцами, которых разместили в санатории имени Горького в Воронеже. Всего в санатории разместили 133 человек — это женщины и дети.

Воронеж Марина Каширская © ИА REGNUM

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«Особо подчеркну — интересы, здоровье, безопасность воронежцев никоим образом не ущемляются: все ранее заявленные программы развития и поддержки жителей региона продолжатся», — сказал губернатор.

Он пояснил, что сейчас Воронежская область готова принять и разместить 4,5 тысячи человек, в случае необходимости принять дополнительное число — в регионе намерены задействовать номерной фонд.

«Под эти цели не станем задействовать школы и детсады. Абсолютно точно не надо нагнетать обстановку: мы примем контролируемый объем людей, в процесс вовлечены многие регионы России, есть помощь федерального центра», — подчеркнул губернатор.

Глава региона также уточнил, что для связи с родными беженцам выданы сим-карты, выплаты по 10 тысяч рублей планируют начать осуществлять в ближайшие дни.

Также, отметил Гусев, приехавшим из Донбасса детям после тестирования на коронавирус предоставят возможность учиться в воронежских школах — удаленно или очно.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня, 20−21 февраля, в Воронежскую область прибыли 3,3 тысячи беженцев из Донбасса.