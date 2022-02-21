Бишкек, 21 февраля, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект закона об отказе от системы выборов ректоров коллективами государственных высших учебных заведений.

Киргизия

Авторы законопроекта предлагают передать вернуть привилегию назначать и увольнять руководителей вузов министру образования, а университетов, имеющих статус национальных — президенту Киргизии по представлению главы Минобразования.

Своё предложение они обосновывают тем, что «практика выборности ректоров государственных высших учебных заведений не оправдала себя в полной мере».

»Зачастую в период выборов ректоров коллективы учебных заведений начинают делиться на «своих» и «чужих», а бывает, что доходит до подкупа голосов и использования административного ресурса», — пояснили в Минобразования.

Также в ведомстве утверждают, что «выборы ректоров ведут к расколу педагогического коллектива высшего учебного заведения» и «результаты голосования становятся причинами конфликтов среди профессорско-преподавательского состава».

«Вовлечение преподавателей, а иногда и студентов в выборный процесс, а также наличие споров по вопросу легитимности избранного руководителя высшего учебного заведения мешают учебному процессу», — подчеркивают инициаторы законопроекта.