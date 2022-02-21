Нижний Новгород, , 17:59 — REGNUM До конца 2022 года в Нижнем Новгороде планируют упразднить 24 направления следования маршруток и ещё 28 направлений изменить. Такое решение принято в ходе заседания законодательного собрания Нижегородской области.

Маршрутка Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Таким образом, количество направлений для маршрутных такси сократится почти на 40% — с 43 до 26.

В итоге по городу будет ездить на 427 маршруток меньше, чем сейчас. Их количество снизится на 28% — с 1 535 до 1 108 единиц.

Как утверждают нижегородские власти, это позволит сделать более популярными экологичные виды общественного транспорта.