Москва, , 17:59 — REGNUM Депутаты Госдумы просят президента РФ Владимира Путина признать ДНР и ЛНР, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совбеза.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

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«Мы просим вас рассмотреть обращение Государственной думы и признать Донецкую и Луганскую республики», — сказал Володин.

Он напомнил о двух вариантах проектов постановлений об обращении к главе государства.

«Депутаты считают, что Киев умышленно затягивает и саботирует минские договоренности, это недопустимо», — подчеркнул он.

Володин также указал на то, что количество подавших заявление о вступлении в гражданство РФ — 1,2 млн, около 800 тыс. получили гражданство.

«Речь идет о защите граждан нашей страны и наших соотечественников», — сказал он.

Ситуация в течение восьми лет не меняется, Киев саботирует все ранее взятые обязательства, добавил спикер Госдумы.