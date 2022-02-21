Оттава, , 18:14 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли решила отложить поездку во Францию на фоне напряженной ситуации вокруг Украины и вернулась в свою страну, сообщает Reuters.

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«Мы продолжим неустанно добиваться дипломатического решения. Россия еще может встать на путь деэскалации и диалога», — заявила Жоли в Twitter, объявляя о своем решении.

Напомним, что Джоли находилась в Германии, куда она прилетела для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча на высшем уровне между президентом США Джозефом Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным может состояться при определённых условиях уже в ближайшие дни.

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