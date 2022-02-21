Москва, , 17:57 — REGNUM В распоряжении Украины может оказаться ядерное оружие определённых типов, заявил 21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета безопасности РФ.

Ядерный гриб geralt

По его мнению, на сегодняшний день Украина имеет не меньше возможностей создать ядерное оружие, чем Иран или КНДР.

Кроме того, отметил Шойгу, ВС Украины располагают советскими ракетными комплексами «Точка-У», на которые может устанавливаться ядерный боеприпас тактического уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Зеленский заявил о намерении Киева обзавестись ядерным оружием.

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