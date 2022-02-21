21 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 18:28 — REGNUM Обращение глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 21 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Да, эта необходимость давно назрела. Людей нужно защитить», — считает Артём Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что признать независимость ДНР и ЛНР — это не прихоть, а необходимость, потому что эти территории уже давно не подчиняются Киеву и оказывают ему ожесточённое сопротивление.

Денис Пушилин Council.gov.ru

«Давно пора их было уже признать и ввести войска для защиты мирного населения от бандеровских карателей. Это уже давно не украинские территории и не украинский народ. Там тысячи российских граждан, которые с автоматами в руках защищают свой дом. Надо ребятам помочь», — указывает Сергей Г.

Некоторые комментаторы предполагают, что российская экономика не сможет выдержать то, что ей готовит Запад в ответ на признание независимости Донецкой и Луганской Народной Республики.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

«Вы что, хотите, чтобы Россия завтра проснулись с курсом доллара под 150−200?! И тогда будет не просто инфляция, а гиперинфляция! Наша экономика такого просто не выдержит. Она и сейчас-то по швам трещит, а после признания наступит полный мрак», — поделился своим мнением Andrei M.

«Не надо признавать! Нас снова забросают санкциями! Хуже и так некуда! Нужно думать о своей стране, а не об украинских территориях. Войны никто не хочет», — написал Григорий М.

Часть людей полагает, что только признание независимости спасёт всех нас от большой войны.

«Чтобы не быть войне на Украине, надо признать независимость ЛНР и ДНР и ввести туда российских миротворцев. Это братский народ. Не надо вторгаться на их территорию, следует огородить границу высоченным забором и не связываться больше с украинской властью. Пусть те, кто с нами, будут с нами. А те, кто против нас, пускай сами там нас тихо ненавидят. Плевать на них», — пишет Алексей Р.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия так или иначе в будущем признает независимость ДНР и ЛНР, а значит, не надо тянуть до последнего — это нужно сделать прямо сейчас, пока не поздно.

«Признание независимости ДНР и ЛНР — то вопрос времени. Иначе их попросту уничтожат. Украина проводит политику геноцида в Донбассе. Нельзя допустить убийства русскоговорящего населения на этих территориях. Необходимо помочь нашим людям в Донбассе. Если не признать их сейчас, тогда издержки от будущего признания будут тяжелее для Российской Федерации», — отмечает Олег Е.

Нашлись и те, кто считают, что Россия обязана признать независимость ДНР и ЛНР, потому что жители Донбасса своей кровью доказали право быть свободными.

«Хватит со всем агрессивным миром цацкаться! Люди восьмой год сдерживают нацистскую нечисть на подступах к России. Они заслужили того, чтобы мы им помогли. Это лучшие люди, смерть которых нам никто не простит. Мы сами себе этого не простим. Дайте им независимость, а затем примите в состав Российской Федерации. Это будет справедливо», — считает Николай Р.

Напомним, 21 февраля телеканал «Россия 24» опубликовал обращение глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.