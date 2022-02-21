Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:55 — REGNUM В Свердловской области удалось раскрыть гибель пенсионера, совершённое в 2005 году. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Следственный комитет

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Под подозрение попал один из жителей Пригородного района. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи считают, что обвиняемый был в гостях у пожилого человека. В ходе общения между ними возник конфликт. Гость избил оппонента. От полученных травм пенсионер скончался спустя непродолжительное время.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый сознался в совершении преступления. По его словам, на противоправные действия он пошёл из-за оскорбления.