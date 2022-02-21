На Урале раскрыли убийство, совершённое в 2005 году
Нижний Тагил, Свердловская область, 21 февраля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В Свердловской области удалось раскрыть гибель пенсионера, совершённое в 2005 году. Об этом сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Под подозрение попал один из жителей Пригородного района. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следователи считают, что обвиняемый был в гостях у пожилого человека. В ходе общения между ними возник конфликт. Гость избил оппонента. От полученных травм пенсионер скончался спустя непродолжительное время.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что обвиняемый сознался в совершении преступления. По его словам, на противоправные действия он пошёл из-за оскорбления.