Москва, 21 февраля, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Со своими военными амбициями Украина создаёт потенциальную опасность для России. Об этом 21 февраля заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Безопасности с президентом России Владимиром Путиным.

Mil.ru Шойгу

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«Я хотел бы обратить внимание Совета безопасности на заявление президента Зеленского о том, что они хотели бы вернуть себе статус ядерной страны — не буду говорить «державы», но страны», — заявил Шойгу.

«Это крайне опасно по нескольким причинам. Первая: за долгие годы советской власти там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только оружия, но и его носителей. Кстати сказать, если упомянуть о том, что тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть… Есть технологии, оборудование, специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, возможности больше, чем у Ирана и Северной Кореи», — продолжил он.