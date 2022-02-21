Пекин, 21 февраля 2022, 17:50 — REGNUM Китай принял решение ввести встречные меры против ряда американских военно-промышленных компаний, уличенных в поставках оружия и военной техники сепаратистскому режиму Тайваня. Об этом 21 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что компании ВПК США, подвергающиеся санкциям, занимаются торговлей оружием с тайваньскими властями на протяжении длительного времени, полностью игнорируя принцип одного Китая, официально признаваемый правительством США.

Тайвань
Тайвань
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняет агентство со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине, речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon Company. Решение принято в рамках мер по защите государственного суверенитета и национальных интересов КНР в сфере безопасности.