Пекин, 21 февраля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Китай принял решение ввести встречные меры против ряда американских военно-промышленных компаний, уличенных в поставках оружия и военной техники сепаратистскому режиму Тайваня. Об этом 21 февраля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что компании ВПК США, подвергающиеся санкциям, занимаются торговлей оружием с тайваньскими властями на протяжении длительного времени, полностью игнорируя принцип одного Китая, официально признаваемый правительством США.

Иван Шилов ИА REGNUM Тайвань

Как уточняет агентство со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, сделанное на ведомственном брифинге в Пекине, речь идет о компаниях Lockheed Martin и Raytheon Company. Решение принято в рамках мер по защите государственного суверенитета и национальных интересов КНР в сфере безопасности.